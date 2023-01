Luciano, a Report, parla dell'inchiesta sulla"Bertola, se stava zitto guadagnava tanto. Lui era l'amminstratore, doveva correggere Paratici e compagni""Quando ti trovi in un contesto che può darti di più, sei portato a esagerare. La Juve, per tentare di vincere la Champions, ha esagerato"."Quando eravamo io e Giraudo, prima di fare una cosa andavamo da Exor. Guardavamo in una bella lavagna, dove c'era Galateri che ci controllava e aiutava. Guardavamo costi e ricavi, decidendo se fare o non fare una cosa""Tutti avevano accordi privati con giocatori, la Juve non poteva farlo perché era quotata in borsa".