Moggi a Juventibus: 'Conte alla Juventus è un capitolo chiuso'

Conte alla Juventus? Il pensiero di Moggi

Sempre più voci sul possibile addio di Antonio Conte al Napoli, alimentate dalle parole del tecnico in conferenza stampa dove ha detto che "Al Napoli certe cose non si possono fare". Il tecnico è legato al club fino a giugno 2027 ma l'addio anticipato è uno scenario da considerare. Conseguentemente, sono tornati forti anche i rumors sul possibile ritorno di Conte alla Juventus. Di questo ha parlato Luciano Moggi a Juventibus, che però è stato chiaro."Credo che Conte possa restare al Napoli perché può vincere il campionato. Probabilmente con Conte la Juventus avrebbe una posizione ben diversa da quella di adesso, sicuramente i 12-13 pareggi di Thiago Motta non li avrebbe fatti", ha commentato Moggi.

Per quanto riguarda un possibile ritorno di Conte a Torino invece: "Se ci veniva era quando hanno preso Thiago Motta. Non so perché è stata persa l'occasione però una volta persa l'occasione...Conte alla Juventus è un capitolo chiuso".