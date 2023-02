Era lo scorso 14 gennaio quando si disputava la gara traPrimavera. Partita a cui ha presenziato a bordo campo Lucianoche era stato radiato dopo calciopoli. Ora, la procura della FIGC guidata da GiuseppeNella giornata di ieri sarebbe stato ascoltato anche Gianlucache in occasione della gara si è intrattenuto a lungo in un colloquio con Moggi. La violazione, nel momento in cui dovesse essere verificata, riguarderebbe la presenza a bordocampo di una figura non presente né in lista gara né tra gli accreditati, aggravata nel caso di Moggi dalla radiazione, quindi "la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc". La procura si accerterà della violazione in tempi brevi.