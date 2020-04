di Francesco Guerrieri

Osserva, studia, annusa il colpo e lo intuisce. E poi zac, parte all'assalto: "Quando mi muovevo voleva dire che era quasi fatta". Parola di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus che ci ha raccontato trattativa per trattativa come ha portato alcuni campioni alla Juventus. Il risultato del sondaggio lanciato qualche settimana fa l'ha proclamato vincitore indiretto. "La Juve del Millennio" è quasi tutta sua (nove giocatori su undici). Noi abbiamo scelto il modulo, 4-3-3, voi i giocatori e l'allenatore. Giorno dopo giorno, con le vostre preferenze. Andiamo a vedere chi avete votato: in porta Gigi Buffon, titolare indiscusso; il terzino destro è Thuram, dall'altra parte Zambrotta con Barzagli-Chiellini coppia centrale; le chiavi del centrocampo sono nella mani di Andrea Pirlo, regista di questo top team. Come mezz'ali avete scelto Davids e Zidane. Tridente d'attacco formato da Nedved, Trezeguet e Del Piero. In panchina: Marcello Lippi.



Aneddoti e retroscena della Juve del Millennio raccontati da chi l'ha costruita: dai colpi da novanta alla cessione di... Del Piero: "Era tutto fatto". Sfoglia la gallery per leggere la nostra intervista a Luciano Moggi