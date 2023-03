Luciano, a One More Podcast, parla così di"Ho sentito qualcosa dentro. L’attività mia era fondata sul far giocare bene le squadre,. A Berlino nel 2006, nel Mondiale, c’erano 6 giocatori. Nell’altra squadra che competeva con noi c’era Thuram, Deschamps, Zidane. Sembrava Juve A Juve B a Villar Perosa"."Suicidio? Ho pensato di tutto. Ho passato i primi tempi molto brutti ma la fede mi ha aiutato".