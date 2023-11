Imbarazzo della scelta per Claudio Ranieri in vista del match contro la Juventus. In attacco, in tre sono a caccia di una maglia, perché Pavoletti, Shomurodov e Lapadula, rimasti a riposo per tutta la gara contro il Genoa, aspettano di capire cosa accadrà, senza dimenticare anche Petagna. In generale, il Cagliari ha due opzioni, il ritorno al 3-5-2 in modo da sacrificare il trequartista visto che Mancosu non è sembrato particolarmente brillante nell’ultima uscita, o il 4-3-3, che resta ancora in vita.