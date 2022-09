Eccolo qua, il modo e il momento di incidere: Massimiliano Allegri, dopo giorni di polemiche per l'uscita - certamente infelice, comunque mal interpretata - sulla gara di Parigi e quella con il Benfica, anche col Psg ci ha messo lo zampino. No, non è una questione di gioco, non stavolta. E' semplicemente stato l'andamento della partita: lento nel primo tempo, ritmato nella difesa.Il cambio giusto c'è stato, e si è rivista anche quella famosa dote di Max. Di cambiare le carte in tavola e a volte di rovesciarlo, quello stesso tavolo. La mossa McKennie ha dato la confusione giusta alla Juve, dalla quale ha potuto pescare un jolly importante. Fortunato, sì. Ma pure costruito.- E poi? Poi c'è pure il modo di rovinarlo, quel tavolo. Allegri ha destato qualche sospetto nel momento in cui ha tolto un buon Milik per far posto a Locatelli. Oh, questa l'ha spiegata: "Arek era un po' stanco, poi volevo un palleggiatore in mezzo al campo".Però, stanchezza a parte, che segnale è stato dato alla squadra? Sembrava una mezza bandiera bianca, nel momento forse migliore della squadra. Peccato.