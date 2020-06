Nell'autobiografia in uscita ('A Modo Mio'), Luka Modric ha raccontato alcuni aneddoti particolari della sua vita. Uno riguarda Cristiano Ronaldo, l'altro Gigi Buffon.



RONALDO - "Stavamo vincendo in Coppa di Spagna per 2-0 ma Ronaldo non inseguì il terzino avversario in una loro azione di rimessa. Vidi José furioso con Cristiano e i due battibeccarono a lungo in campo. Rientrati negli spogliatoi per l’intervallo vidi Ronaldo disperato sul punto di piangere. Disse: ‘Faccio del mio meglio e lui continua a criticarmi’. Dopo poco entrò Mourinho e cominciò ad infierire sul portoghese contestando la sua responsabilità durante la partita. Gli animi si scaldarono così tanto che solo l’intervento dei compagni evitò una vera e propria rissa tra loro due”.



RIGORE - Nell'aprile 2018, la doppia sfida con la Juve e le proteste per il rigore di Benatia: "Quando c’è di mezzo il Real Madrid le proteste sono sempre amplificate. La verità è che quel penalty era sacrosanto e mi diede un grande dispiacere vedere Buffon reagire in un modo così scomposto".