Luka Modric parla ad AFP del possibile addio di Leo Messi al Barcellona e non solo: "La vita va avanti - le sue parole - Messi via sarebbe una grande perdita per il prestigio de LaLiga. Ma non si può continuare a pensare al passato. E' il calcio, bisogna guardare avanti. Altri giocatori diventeranno stelle al suo posto. Quando Ronaldo se n'è andato era simile la situazione, la vita è continuata senza di lui al Real Madrid. Sarà lo stesso per il Barcellona e LaLiga senza Messi".



BALE - "Gareth è un grandissimo giocatore, ma la situazione non è facile. Ha sempre il mio sostegno, ma ha bisogno di decidere cosa è meglio per lui e cosa vuole fare ora della sua carriera. Non è stata una stagione semplice per lui, ora forse ha bisogno di tornare al suo miglior livello. Forse combattere o... Vediamo cosa gli succede".