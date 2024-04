La Juventus nel futuro di Luka Modric



Le parole di Boksic su Modric alla Juve



I numeri di Modric in questa stagione

27 partite

2 gol

4 assist

44% delle partite da titolare

"Modric è baciato da Dio, è il calcio: lo consiglierei a qualsiasi top club, anche alla Juve".è stato chiaro. E le sue parole - raccolte oggi da La Gazzetta dello Sport - hanno dato più di un sussulto ai tifosi della Juventus.Del resto, il Pallone d'Oro croato è ancora in scadenza di contratto. E se per Kroos è stato tutto deciso , per lui è ancora tutto da chiarire.Al momento, non si hanno notizie sualla, né si attendono a stretto giro. Del resto, un arrivo come quello del numero 10 del Real Madrid sarebbe anacronistico e certamente non in linea con i parametri aziendali.La Juve continuerà a puntare sui giovani e su calciatori che possano avere anche un mercato potenzialmente remunerativo nelle prossime stagioni. Pertanto, l'acquisto di Modric andrebbe in una direzione completamente diversa rispetto a quanto raccontato a più riprese."Non so se Luka lascerà a scadenza il Real, dove già in questa stagione ha fatto da chioccia a Bellingham e agli altri giovani, ma sono convinto che abbia altri due anni di calcio ad alto livello nelle gambe. Modric da solo non basterebbe per raggiungere l'Inter, che ha stravinto con merito lo scudetto, ma darebbe una bella mano".