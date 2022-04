Un abbraccio tra due fuoriclasse che ha fatto il giro del mondo, quello tra Luka Modric e Alex Del Piero al termine di Real Madrid-Chelsea. Un abbraccio che il croato ha spiegato così: "L'abbraccio con Del Piero? È stato una leggenda del calcio e le sue parole significano molto per me", ha detto a Sky Sport. Poi, sul pregevole assist per Rodrygo: "Non so se è stato il mio miglior assist, ma è stato il più importante, ci ha rimesso in vita".