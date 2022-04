Con Bernardeschi in un'altra squadra, non vedo l'ora di vedere i tweet con le sue giocate e stats e la frase:

"Guarda come un vero mister valorizza il talento, polverizzato da noi!!!" pic.twitter.com/TvkPnamxWU — SandroSca (@SandroSca) April 14, 2022

come? Un accostamento evidentemente azzardato, che però richiama alla mente un gesto tecnico di cui l'esterno dellasi è reso protagonista in tempi neanche troppo lontani. Si tratta dell'assist che il numero 20 bianconero ha servito a Moisedurante la partita contro il, che a un tifoso è sembrato molto simile al passaggio da cineteca con cui il centrocampista del, ex Pallone d'Oro, ha servitoper il gol decisivo nella sfida di mercoledì sera contro il, che ha regalato ai blancos il passaggio alla semifinale di. Inevitabili le ironie e i commenti scherzosi - "Modric ha imparato dal migliore, ha provato la giocata", "Bernardeschi è solo unpiù tecnico" - a corredo del video pubblicato su TikTok, che ha fatto in breve tempo il giro dei social. E chissà che non abbia strappato un sorriso anche ai diretti interessati...