Luka Modric si racconta e lo fa con la propria autobiografia, dal titolo "A modo mio". Il centrocampista croato del Real Madrid ricorda un episodio del 2013, quando "stavamo vincendo 2-0 in Coppa del Re, ma Cristiano Ronaldo non inseguì il terzino avversario in un loro contropiede. Mourinho si arrabbiò molto e CR7 stava per scoppiare a piangere nel tunnel che porta agli spogliatoi. I due discussero a lungo anche nel secondo tempo, poi a fine partita solo l'intervento degli altri calciatori evitò una rissa".



"Totti è sempre stato uno dei miei miti - scrive ancora Modric -. Da giovane avevo una passione per il Milan, ammiravo Boban. Il rigore contro la Juventus in Champions League al Bernabeu era sacrosanto, provai un grande dispiacere a vedere Buffon reagire in un modo così scomposto".



FINALE 2017 - “La Juventus partì bene, con un paio di tiri pericolosi neutralizzati da Navas. Ma, al ventesimo, Ronaldo segnò dopo uno scambio con Carvajal, portandoci in vantaggio. È importante sottolineare un aspetto di questo incontro, che ancora una volta dimostra le grandi qualità come allenatore di Zidane. In vista della finale, ci aveva fatto notare che la Juve giocava molto bene in difesa e quindi era difficile «sfondare». Aveva però un punto debole: faticava sui contropiedi. Era vulnerabile, da quel punto di vista, e lo confermò già sul primo gol. Sette minuti dopo, però, pareggiò. Mario Mandžukić segnò un fantastico gol in rovesciata. Ma non ci scoraggiammo. Continuavo ad avere l’impressione che fossimo migliori di loro e che avremmo vinto”.