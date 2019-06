Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, accostato anche alla Juventus nella scorsa estate di mercato, ha in testa soltanto i Blancos. Queste le sue parole a margine della premiazione a miglior giocatore croato della stagione: "Al Real abbiamo la sfida di tornare quelli che eravamo in passato: vogliamo tornare ad essere i migliori. Lo stesso obiettivo lo ho con la Nazionale croata. Essere premiato come miglior calciatore del mio Paese per me significa molto: voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Senza l’aiuto dei miei compagni di squadra questo non sarebbe stato però possibile".