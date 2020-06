1









Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, torna nella sua autobiografia "A modo mio" sulla sfida tra i Blancos e la Juve in Champions League nel 2018: "Quando c’è di mezzo il Real Madrid le proteste sono sempre amplificate. La verità è che quel penalty era sacrosanto e mi diede un grande dispiacere vedere Buffon reagire in un modo così scomposto”.



SULLA ROVESCIATA DI RONALDO - "Si alzarono tutti in piedi per applaudirlo. Una scena dettata dal fatto che i tifosi italiani sapevano che Cristiano sarebbe approdato alla Juve da lì a tre mesi".