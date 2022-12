Il post Argentina-Croazia è ricco di polemiche, legate al rigore concesso da Orsato all'Argentina. Tra chi ha criticato la decisione dell'arbitro c'è anche Luka Modric, che si è espresso in merito sottolineando: “Il rigore concesso è sicuramente un momento chiave. C'è questo corner che l'arbitro non ci dà, poi il rigore, che per me non esisteva, perché lui (Julian Alvarez ndr) tira e colpisce il nostro portiere. È chiaro che ha cambiato molto la partita. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all'Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso".