Le parole di Modolo a Dazn, nel post Venezia-Juve: "La stagione 2015/2016 non è così lontana ma sembra passata un'eternità. Cresciuto tutto l'ambiente, la squadra, la tifoseria. Stiamo facendo qualcosa di speciale e dobbiamo continuare così. In serie D giocavamo contro il Campodarsego, ora contro la Juve, una bella emozione, ho vissuto quegli anni e certe cose me le godo più degli altri, emozioni che mi porto dentro sempre, da raccontare ai miei figli una scalata del genere. Adesso il sogno è salvarsi".