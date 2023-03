Le parole diin conferenza stampa:- "Una partita bella, da tutte e due le parti. Hanno giocato a viso aperto, la Juve ha talenti importanti, qualcuno gioca anche in prima squadra. I nostri hanno fatto una gara bella, giocata sui duelli, peccato che nel primo tempo si è fatto male Ierardi che è da valutare. La squadra si è comportata bene, siamo rimasti in partita. Non posso dire che siamo stati fortunati, occasioni ne abbiamo avute, l'abbiamo voluta e cercata. Andiamo a casa con un'autostima importante. In uno stadio così non hanno avuto nessun tipo di timore".