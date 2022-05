Il presidente del Modena Carlo Rivetti è intervenuto ai microfoni di SportQui per raccontare le emozioni della promozione in Serie B, svelando anche un sogno per il prossimo futuro. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dalla Gazzetta di Modena: "Stiamo lavorando, vogliamo costruire una realtà sempre più solida e sono tante le cose da fare. C'è molto interesse verso il Modena, non dovrebbe essere così difficile costruire la rosa del prossimo anno. Sono contrario alle doppie promozioni, ma non voglio vivacchiare e vorrei una squadra corsara. Il sogno? Andare a Torino e battere la Juventus".