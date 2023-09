Ospite di Gialli di Sera su TRC, Paoloha parlato della sua scelta di iniziare una nuova esperienza da capo allenatore al, dopo il periodo trascorso nello staff della Juve. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Parlandodisport.it: "Il direttore Davide Vaira mi ha chiamato intorno ai primi giorni di maggio. Io avevo già contattato laper andare via, volevo fare il primo allenatore. Abbiamo chiacchierato a lungo con il direttore, poi a fine maggio ho incontrato la famiglia Rivetti e da quel momento ho capito che avevano scelto me. Mi sono subito trovato bene, conosco Modena e quindi non mi sono dovuto ambientare come succede in luoghi nuovi. Spero che, dopo Treviso, diventi la mia seconda casa".