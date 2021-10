Henrikh, fantasista della Roma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus: “Siamo stati la squadra migliore oggi e abbiamo creato tante occasioni. Siamo frustrati ma posso dire che miglioriamo e andiamo avanti. Sappiamo che possiamo fare meglio e vincere.- “Lui è importante per la squadra. Lo abbiamo visto fiducioso e non preoccupato. Speriamo che non sia nulla di grave.”“Perché non possono aspettare prima di fischiare? Su un fuorigioco aspettano e lo stesso dovevano fare anche oggi. Finiamo l’episodio e poi fischi. Non posso dire di più perché tutti hanno visto quello che è successo".