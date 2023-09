Il calciatore dell'Inter Mkhitarayan ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby vinto contro il Milan, in cui ha lanciato una sorta di sfida anche alla Juve.'Siamo molto felici, specialmente io. L’importante non è che ho segnato, ma che abbiamo vinto. Abbiamo iniziato benissimo la stagione, vogliamo continuare così. Siamo tutti qua con un obiettivo. A me non importa essere in campo o in panchina, l’importante è vincere. Vogliamo la seconda stella, non c’entra chi gioca e chi non gioca. Andiamo piano piano, non pensiamo troppo avanti, ma partita dopo partita'.