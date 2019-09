Henrix Mkhitaryan, arrivato alla Roma in prestito dall'Arsenal, è stato presentato oggi a nuovo acquisto giallorosso. E, nella conferenza stampa d'esordio, il talento armeno non ha usato mezzi termini nei confronti del Var: "Ci sono situazioni in cui il Var può essere utili e altre no perché uccide il ritmo del gioco. Il calcio non deve perdere il proprio ritmo. Delle volte capita di segnare e poi viene annullato dopo tanto. Le emozioni non sono più le stesse. Con l’Italia se fosse stata usata la Var forse non avremmo finito in dieci (presunta simulazione di Bonucci ndr). Ci sono situazioni in cui mi sento inglese e altre in cui mi sento italiano riguardo la Var".