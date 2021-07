L'attaccante della Romaha rilasciato un’intervista a Sky Sport analizzando i nuovi obiettivi con l'arrivo diin panchina:"Sarà una stagione molto difficile, così come lo è stata lo scorso anno. Tutte le squadre si faranno trovare pronte, ma ad oggi non vi so dire chi può vincere lo Scudetto perché ancora non ho visto le altre squadre. Noi dobbiamo soltanto concentrarci su di noi e pensare al nostro percorso. Dobbiamo lavorare ancora di più, adattandoci il prima possibile ai nuovi metodi di mister Mourinho. Possiamo sicuramente arrivare a lottare per giocare la prossima Champions League".