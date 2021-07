La Roma può davvero sognare di vincere in Italia con un allenatore del calibro di Jose Mourinho? Questo il pensiero in proposito di Henrikh Mkhitaryan al Corriere dello Sport: "Il campionato sarà molto equilibrato, ci sono diverse squadre attrezzate per vincere. È difficile per tutti.Vogliamo fare cose concrete, non mi piace sognare."