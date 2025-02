Mkhitaryan a DAZN dopo Juventus-Inter: 'Quando ci sentiamo troppo forti ci facciamo del male'

Getty Images

ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto dalla Juventus per 1-0 contro l'Inter grazie al goal di Francisco Conceicao. Di seguito le parole dell'armeno- "Normale essere arrabbiati, capiamo Lautaro, lo siamo anche noi specialmente nel primo tempo abbiamo creato tantisismo e non l'abbiamo sfruttato"."E' cresciuta la Juve nel gioco e dopo il primo tempo forse la troppa fiducia che avevamo ci ha fatto male. Il pensiero che stavamo tavamo giocando bene ci ha fatto male e nel secondo tempo abbiamo concesso troppo, non dovevamo ma il calcio è questo: se non sfrutti le occasioni poi paghi".

"Magari il problema è che sapendo che siamo troppo forti ci rilassiamo troppo, entriamo nelle partite non focalizzati e da lì stiamp pagando. Non c'è mancanza fisica, tattica e tecnica, è più una cosa che quando ci sentiamo troppo forti, questo ci disturba. Ora dobbiamo essere pronti per il Genoa, per la Coppa Italia e poi penseremo al Napoli".