Una, un, nonostante il clima di festa che si respirava alla Continassa. Arriva da La Gazzetta dello Sport unsu quanto accaduto ieri al termine dell'allenamento della, un episodio spiacevole che ha avuto come protagonisti Massimilianoe Leandro, con quest'ultimo che alla fine non ha nemmeno partecipato al pranzo di Pasquetta con il resto della squadra."Attimi di tensione e nervi tesi. Il centrocampista Campione del Mondo ha tirato fuori tutto ilcovato negli ultimi tempi e in parte già emerso con l'espulsione di San Siro, prima della sosta", racconta la rosea. "Dalle prestazioni deludenti allo(1.086 minuti in totale, appena 170' da febbraio), dalle panchine al sorpasso nelle gerarchie di Allegri da parte del giovane Enzodal derby contro il Torino (28 febbraio), a volte titolare proprio a discapito del campione del mondo.". Il suo nervosismo - stando a questa ricostruzione dei fatti - era emerso già durante la partitella del mattino, con il centrocampista che è poi rientrato negli spogliatoi con un passo spedito eIntanto - il quotidiano lo ribadisce - l'avventura di Paredes in bianconero è già ai titoli di coda. Con l'obbligo di riscatto dalormai decaduto con la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League, la Juve ha deciso di "risparmiare" i 20 milioni di euro che sembravano destinati al suo ingaggio a titolo definitivo per dirottarli su Davidedel Sassuolo. E a quanto pare, stando alle ultime indiscrezioni, la separazione dall'argentino non lascerà nemmeno ricordi felici...