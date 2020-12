L'ex Genoa, Kazuyoshi Miura, detiene un record forse imbattibile: a 53 anni, l'attaccante ancora si diverte in campo. E fa pure gol. Ne ha parlato a Tuttosport, ecco un estratto dell'intervista.



GENOA - "Non dimenticherò mai la caldissima accoglienza dei miei compagni durante il ritiro estivo del 1994. Nei primi giorni mi impressionò la stazza di Skuhravy: era veramente enorme. Mi pare 194 centimetri, ma a me sembrava molto più grande. Chi sento? Non ho contatti frequenti. Nel 2017 ho rivisto Manicone in Russia e nove anni fa ho incontrato Bortolazzi, che era venuto in Giappone per alcune partite benefiche con la squadra delle leggende del Milan.



TACCONI - "Mi sembra di no, mi chiamavano Kazu o Miura. Tacconi era gentilissimo con me, mi ha anche invitato a casa sua. All’epoca Stefano aveva 40 anni e mi chiedevo come potesse giocare a quell’età. Giocare a 53? Non c’è un segreto. Quello che fa la differenza è prendere cura del proprio corpo, allenarsi bene e non perdere passione e motivazione. Naturalmente ho vissuto alti e bassi, negli ultimi anni non ho sempre avuto la possibilità di giocare con continuità. La passione, però, è sempre la stessa. Un esempio? Anche se sembra difficile crederci, quando non sono titolare mi mordo le labbra esattamente come agli inizi della mia carriera. Vado avanti perché l’ambizione di giocare non diminuisce mai".



RONALDO - "Con Ibra fino a 50 anni? Sì, ma non sono preoccupato. Perché se dovesse succedere non so se sarei ancora vivo per vederlo. Siccome il portoghese è la mia seconda lingua, mi piacerebbe chiedere a Cristiano cos’è il calcio per lui e come ha vissuto la sua esperienza da giocatore. Chiudere la carriera in Giappone? Sarebbe fantastico per i bambini giapponesi. Senza contare che la loro presenza aumenterebbe la visibilità del calcio nel nostro Paese. Però, sinceramente, faccio fatica a immaginarli in Giappone".