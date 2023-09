L'attaccante serbo (passato dal Fulham all'Al-Hilal di Milinkovic-Savic quest'estate) ha parlato di DV9 e non solo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo un ottimo rapporto. Dusan l'ho visto bene in nazionale, del resto ha iniziato il campionato segnando 2 gol in 3 partite. È giovane, ma top. Potenzialmente è il miglior 9 della Serie A. Ha tutto per segnare 25 reti, lo ha già fatto anche in passato. Spero vada già in gol contro la Lazio. Però Dusan, come tutti i bomber, ha bisogno di giocare sempre e di essere supportato dalla squadra con assist, cross... Vlahovic è molto forte, ma per finalizzare necessita del sostegno di Chiesa, Kostic, Locatelli…".- "Consiglierei a Vlahovic un'avventura in Arabia Saudita, ma poi dipende da quello che vuole lui. In nazionale abbiamo parlato dell'Arabia, mi ha chiesto come mi sto trovando. Però, se devo essere sincero, lo vedo felice e focalizzato sulla Juve. È contento di far parte di uno dei club più forti d'Europa".- "Sergej Milinkovjc-Savic è fortissimo. Mancherà alla Lazio, di cui è stato una leggenda, e anche alla Juve perché un giocatore come lui fa la differenza in tutte le big, ai bianconeri come all'Inter o al Milan. Meno male lo abbiamo noi all'Al-Hilal. Si sta trovando bene, Sergej, ma parla sempre con affetto dell'Italia".