Intervenuto oggi in conferenza stampa il giocatore dellaha parlato anche delle condizioni di Dusan. Le sue parole:"Lo vedo davvero bene, sembra sereno. È un ragazzo ancora giovane, ma ha un talento enorme che ha messo al servizio della Serbia. Se giocherà, con me o senza di me, darà il massimo per avvicinarci alla qualificazione".