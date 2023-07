Aleksandar, l'attaccante serbo di 28 anni, ha preso una forte decisione riguardo al suo futuro con il, la squadra per cui è attualmente sotto contratto. Dopo che il club londinese ha richiesto una cifra considerevole di 57 milioni di sterline agli interessati sauditi dell'Al Hilal per la sua cessione, il giocatore ha annunciato che non giocherà più per il Fulham.Nonostante questa decisione, il calciatore rispetterà ancora gli impegni attuali con il club londinese. Infatti, Mitrovic seguirà il suggerimento del suo agente e si unirà alla squadra per la torunée statunitense. Questo significa che il serbo disputerà ancora alcune partite con il Fulham prima di eventuali sviluppi riguardanti la sua situazione contrattuale e la possibilità di un trasferimento.Attenzione dunque a: può sparire anche l'offerta araba...