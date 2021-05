DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Una settimana fa terminava il campionato 2020/21 della Juventus.



Ecco i numeri più significativi.



Paulo Dybala è diventato il primo giocatore non europeo a realizzare 100 gol in tutte le competizioni con la maglia della Juventus (esclusi i naturalizzati). Dal suo arrivo alla Juventus nella stagione 2015/16, Paulo ha segnato 20 reti da fuori area in campionato: solo Lionel Messi ha realizzato più gol dalla distanza (40) nel periodo nei cinque maggiori campionati europei.



Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Serie A 2020/21 con 29 reti; il portoghese ha effettuato 168 tiri in questo campionato, almeno 24 più di qualsiasi altro giocatore; è uno dei soli due giocatori ad aver segnato più di 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei maggiori cinque campionati europei, al pari di Lionel Messi, ed è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in tutte le competizioni nelle sue prime tre stagioni in bianconero. Inoltre ha segnato in 15 dei 16 stadi in cui ha giocato nel massimo campionato italiano (unica eccezione, il Tardini di Parma), superando, con le sue 43 reti complessive in Serie A, Manuel Rui Costa come miglior marcatore portoghese nel massimo campionato italiano.



I bianconeri hanno segnato la maggior parte dei gol (19, pari al 25%) nell'ultimo quarto d'ora della partita, e nello stesso quarto d'ora ne hanno subiti il numero maggiore (11, il 29% del totale).



La Juventus ha giocato contro il Bologna la gara numero 342 da detentrice del titolo di Serie A, chiudendo la serie più lunga di incontri consecutivi disputati da una squadra che ha vinto il precedente torneo di Serie A.



La Signora ha subito 24 gol su azione in questo campionato, meno di ogni altra squadra.



LE RIMONTE BIANCONERE



Infine i rankings complessivi: bianconeri quarti per gol segnati (77), terzi per tiri nello specchio (216), secondi per possesso palla (56,89%) e per passaggi riusciti (18926), primi per precisione nei passaggi (88,31%) e terzi per tiri in porta subiti (122)