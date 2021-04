Toni Sanabria, attaccante paraguaiano, un nome che da ieri non fa piacere sentire ai tifosi della Juventus, avendo messo a segno una doppietta nel derby pareggiato 2-2 dal Torino.



Queste due curiosità su Sanabria, direttamente da Calciomercato.com:



- Dopo la passione per Roque Santa Cruz, cresce con il mito di Ronaldo, il Fenomeno. Tra gli attaccanti stima molto anche David Villa e Karim Benzema.

- Nella stagione 2015-2016, con la maglia dello Sporting Gijon, diventa il più giovane nei principali 5 campionati europei a segnare 10 gol e solo il decimo, in 50 anni, a toccare la doppia cifra prima di compiere 20 anni (gli altri sono Messi, Agüero, Raúl, Fernando Torres, Bojan, Morientes, Guerrero, Ufarte e Santillana).