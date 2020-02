Alex Del Piero con la maglia della Juventus? Sì, ma non su un campo da calcio a sfoggiare quel talento che ha deliziato per anni i tifosi juventini. È spuntato su Instagram un video in cui la leggenda bianconera veste, per l’appunto, la maglia numero 10 con il suo nome, mentre posa in un set fotografico impugnando le manopole di un calcio balilla. Tornerà? È un’ipotesi sicuramente suggestiva, in estate era stato anche impegnato con la Juventus Academy in America, a Los Angeles, ma al momento non si profila un rientro in società. Quello che però balza all’occhio con questo video, è che sta conducendo progetti legati al mondo che tanto gli è appartenuto, quello della Juventus.