Cristiano Ronaldo e la rincorsa alla Champions League. Il portoghese vuole tornare presto, tornare in campo con la Juve il prima possibile e nel mirino ha messo soprattutto la gara del 28 ottobre, a Torino contro il Barcellona. Di fronte la nemesi di sempre, Leo Messi, nel primo scontro che vale più della sola testa del girone di Champions League. Questa volta, però, non essere un infortunio, non dipende da lui. Ronaldo può continuare ad allenarsi, perché come lui stesso ha dichiarato non vuole "lasciare che nulla interferisca con gli obiettivi" che si è fissato. Ma il resto non dipenderà da lui.



Asintomatico dal primo giorno della positività, riscontrata nel ritiro portoghese prima del ritorno a Torino, sta bene e si allena individualmente nella sua reggia piemontese, aspettando buone notizie. Oggi è la giornata decisiva in questo senso. Una corsa contro il tempo, ma per quanto difficile non è ancora impossibile che Ronaldo possa rispondere presente all'appuntamento. Secondo il protocolli Uefa è necessario essere dichiarato clinicamente guarito o negativo al Covid-19 almeno una settimana prima della gara in questione per avere il via libera a scendere in campo in una competizione europea. Il motivo? La documentazione completa relativa allo stato di salute del giocatore, deve essere inviata all'Upap (Uefa Protocol Advisory Panel) affinché possa essere analizzata e approvata per tempo. Non serve un tampone negativo già oggi, come si è letto qua e là nelle ultime ore, ma che la carica virale sia sufficientemente bassa da rendere impossibile la possibilità di contagio. Ronaldo ci spera, la Juve anche, per ritrovare subito il suo fenomeno, per averlo nel big match contro Messi.



Secondo protocollo della Serie A, invece, Ronaldo potrebbe rientrare già questa domenica a Verona. Venerdì la giornata chiave: a 10 giorni dall'inizio della quarantena, ecco che il tampone negativo potrebbe aprire al rientro in campo. La sfida più vicina potrebbe vederlo in campo, quella più lontana no. Questione di protocolli, oggi è già decisivo.