L'edizione odierna de Il Corriere della Sera analizza tutti i nodi per la ripresa del campionato: "Le semifinali, primo atto della Fase tre, sono ancora avvolte dal mistero. La Lega ha chiesto di anticiparle di un giorno, cominciando venerdì 12 giugno. Spadafora, ministro dello Sport, è favorevole ma prima di dare il via libera serve anche la benedizione del ministro della Salute Speranza. In via Rosellini, nell’attesa, meditano di invertire l’ordine delle partite, prima Napoli-Inter e poi Juventus-Milan. La mossa potrebbe calmare i bollenti spiriti dei nerazzurri e di Conte, potenzialmente costretti a giocare tre partite in 7 giorni dopo tre mesi di inattività, però potrebbe far arrabbiare la Juventus. Un caso intricato".