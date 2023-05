Curioso siparietto durante Atalanta-Juve. Nel finale, sul risultato di 1-0 per i bianconeri, c’è stato uno scambio di vedute tra Pogba, entrato nella ripresa, e Allegri. L’allenatore ha redarguito il francese per aver gestito male un pallone e aver cercato una ripartenza, poi sfumata, anziché congelare il possesso.Come riportato da Sky Sport, Max ha iniziato a scalciare tutto quanto trovasse davanti e ha rimproverato il centrocampista. Pogba ha però risposto per le rime: “Mister, stia calmo”, queste le sue parole, ripetute più volte.