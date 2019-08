L'ultima stagione in chiaroscuro ha fatto abbassare le quotazioni di Danilo, che, però, ha un curriculum che merita senz'altro rispetto. Come riporta Tuttosport, il giocatore brasiliano - prima di Militao (50 milioni) ​è stato il colpo più caro del Real Madrid per la difesa (31,5) - riparte dalla maglia numero 13 della Juventus per riscattarsi. Schivo e riservato, Danilo ​è l'alter ego di Dani Alves e lo stereotipo - al contrario - del classico giocatore brasiliano: a tratti malinconico, il terzino avrà ora lo spazio per poter giocare senza pericolose concorrenze alle spalle. Da stasera alle 18.00, in occasione del match con l'Atletico, riparte la carriera di Danilo che, seguendo il significato del suo numero di maglia - per il karma, rappresenta morte, trasformazione e rinascita - si appresta alla terza e più virtuosa fase della sua crescita.