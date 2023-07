Con alcune priorità: il risanamento dei conti e la sostenibilità della gestione, diventate ancor più rilevanti post esclusione dall'Europa. Così Cristiano Giuntoli, appena rientrato in Italia da Los Angeles, è pronto per fare tappa a Londra per definire le prossime mosse del club bianconero, con l'obiettivo di vendere prima di comprare per snellire la rosa, ridurre il monte ingaggi e fare cassa.. Cessioni con obiettivo di incasso di 100 milioni, meglio se 120-150, in modo da dare ossigeno ai conti e finanziare il mercato in entrata. Così si può arrivare a: come scrive il Corriere dello Sport, "L’affare però è legato alla partenza di Vlahovic, che la Juve è disposta a cedere per 75 milioni. Nessuno, al momento, ha bussato alla Continassa con un’offerta di tale entità e quindi i tempi si allungano in attesa della scintilla che potrebbe far esplodere il domino internazionale dei bomber". La Juve, invece, avrebbe già offerto 40 milioni ai Blues e hanno chiesto ai londinesi di aspettare almeno questa settimana., si legge ancora. Chi altro può partire? Giuntoli proverà a concretizzare la cessione di Zakaria al West Ham, ma anche l'addio di McKennie. Poi ancora Iling-Junior, talento rampante che la Juve valuta 20-25 milioni, e altri, perché Oltremanica piacciono sempre Chiesa, Bremer e anche Kean.