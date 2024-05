La scelta sugli ingaggi pesanti



La situazione Vlahovic

E' stata un po' sottovalutata la missione di Cristiano, eppure era il primo punto all'ordine della sua agenda. Anzi, facciamo il secondo, perché il destino di Max Allegri rappresenta ancora adesso come tra la Juve del passato e quella del futuro debba esserci necessariamente discontinuità. Un passo dietro l'altro, lo Sport Director sta però allestendo la nuova squadra, con un diktat ben preciso, condiviso al 100% con la società: va tagliato il monte ingaggi, il più pesante della Serie A.Cosa vuol dire? Che chi prende tanto, dovrà dare altrettanto, se non di più. Altrimenti ci sarà il taglio.è stato il primo caso emblematico: ha disputato una stagione strepitosa, tra i migliori bianconeri, ma la Juve guarda al futuro e soprattutto mira ad alleggerire il presente. Gli oltre 7 milioni percepiti dal portiere polacco sono un salasso evitabile, soprattutto se haiin squadra.Anche allo stesso- altri 7 milioni e la promessa di risentirci, magari per alzare la posta - verrà con ogni probabilità formalizzata una proposta leggermente al ribasso rispetto alle cifre attuali. Discorso estendibile per Chiesa: nessun aumento, al limite allungare l'accordo per un po' di tempo in più, per darsi forza a vicenda. Anche di trovare altro.In tutto questo, stona il punto. A partire dalla prossima stagione, Dusan guadagnerà circa 12 milioni di euro, come effetto della clausola presente nel contratto firmato al suo approdo dalla Fiorentina. Va da sé: la Juve fatica a reggerlo, pur facendo centrare tutti i numeri. Una soluzione? Venirsi incontro, in nome della juventinità acquisita di Dusan. Cioè spalmare quei numeri e decidere il futuro. Insieme.