L'ex difensore Lorenzo Minotti ha commentato così la scelta di Pirlo che preferisce Kulusevski a Morata: "Alvaro non è in gran forma e va gestito. Credevo avesse una stagione più altalenante, ma è un acquisto azzeccato e finora è stato uno dei giocatori migliori della Juve - ha detto Minotti a Sky Sport - Per quanto riguarda la gara col Porto, io penso che per far rendere Ronaldo serva una punta alla Morata; Kulusevski lo adoro, ma lì davanti penso sia un po' forzato".