Miriam Leone, ex Miss Italia e attrice di culto degli ultimi anni del cinema italiano,, avrebbe deciso di sposarsi con il fidanzato Paolo Cerullo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Chi, il matrimonio sarebbe davvero vicino. Di Miriam, che ha un profilo Instagram seguito da milioni di followers, si sa già tutto: catanese classe 1985, Miss Italia, protagonista di film come L’amore a domicilio e di serie TV come 1993 e 1994, testimonial pubblicitaria, ma sopratutto super tifosa della Juventus. Lo sposo invece è un musicista che vive a Milano. Prima di Paolo Cerullo, la Leone ha avuto una lunga relazione con Boosta, tastierista dei Subsonica, relazione conclusa però nel 2004. In seguito ha avuto una relazione con Matteo Martari, modello e interprete, conosciuto sul set della serie televisiva.

