Le parole di Fabio Miretti a Dazn:



U23 - D'aiuto per arrivare qui? L'U23 è un progetto importante, ti prepara maggiormente rispetto alla Primavera, un salto troppo grande e rischi di non essere pronto. La Serie C è un buon livello, serve a formarti. Mi trovo meglio come mezz'ala, poi se serve mediano o play mi faccio trovar pronto".