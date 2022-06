Le parole di Fabio Miretti a Tuttosport:



UNDER 23 E PRIMA SQUADRA - "La difficoltà maggiore è stata a livello di ritmo e intensità delle partite. Quest’anno ho giocato in Serie C con la Juventus Under 23, che mi ha aiutato tanto, così il salto in prima squadra è stato minore rispetto a quello che avrei potuto vivere se fossi arrivato direttamente dalla Primavera. Il salto comunque c’è, eccome, sia dal punto di vista fisico che di qualità".