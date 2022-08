Manca sempre meno alla chiusura del mercato e in casa Juve ci sarebbero almeno due operazioni da definire. Una è quella legata al trasferimento ormai certo di Memphis Depay, pronto a raggiungere la Mole nelle prossime ore. L'altra conduce inevitabilmente a Leandro Paredes, scelto da Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo. La perdita di Paul Pogba ha infatti suonato come un campanello d'allarme e almeno fino a settembre, l'allenatore livornese potrà contare sulle presenze di Zakaria, Mckennie e Locatelli, oltre ai baby Fagioli e. Per quest'ultimo infatti dovrebbe essere confermata la sua permanenza a Torino.- Già, perchè Fabio Miretti è uno di quei profili che tanto fanno gola a Max Allegri ed è proprio per questo che si andrà quasi sicuramente verso la sua permanenza alla Juve, nonostante l'interesse di alcuni club di Serie A. Nei giorni precedenti infatti avevano sondato il terreno sia ilche il, entrambi speranzosi di ottenere un