Domani sera la Juve scenderà nuovamente in campo ma questa volta lo farà già da qualificata alla prossima Champions League. Destino diverso per il Genoa, ancora alle prese con la lotta salvezza e che necessita obbligatoriamente dei 3 punti se vuole restare incollata alla Salernitana. Ancora dei dubbi di formazione per mister Allegri, alle prese con il solito rebus a centrocampo, oltre all'ardua scelta del reparto di attacco da affiancare a Dusan Vlahovic. C'è grande possibilità però di rivedere dal primo minuto il giovane talento bianconero che, ha stregato tutti nell'ultima uscita contro il Venezia.



GIOCA MIRETTI - Il riferimento va ovviamente a Fabio Miretti che, nella sfida contro i veneti si è letteralmente ritagliato una scena sotto i riflettori, uscendo nel tributo dell'intero Allianz Stadium. Il classe 2003 quasi sicuramente partirà dal primo minuto, come annunciato anche da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di oggi: 'E' a disposizione, credo abbia possibilità di partire titolare. Vediamo Arthur come sta con la caviglia, cercherò di farli girare. De Sciglio se facesse 90 minuti mi farebbe un favore, vediamo'. Buona la prima dunque per il baby gioiellino che, ora si candida fortemente per un ruolo da protagonista.