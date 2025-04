Miretti si è operato a Torino, il comunicato del Genoa: 'In sinergia con la Juventus', i tempi di recupero

Getty Images

Infortunio Miretti, il comunicato sull'operazione

dopo l'infortunio alla spalla si è operato quest'oggi a Torino come comunicato dal Genoa. Il giocatore di proprietà dellaha dovuto essere sottoposto all'intervento dopo una seria contusione alla spalla subita in allenamento. Di seguito il comunicato del club rossoblù."Fabio Miretti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. L’intervento svolto in sinergia con Juventus FC è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni".

Brutte notizie per il centrocampista italiano che dovrà saltare il finale di campionato; la sua avventura al Genoa di fatto è finita visto che era in prestito secco ed è già rientrato a Torino dove inizierà l'iter riabilitativo. Non è ancora chiaro quanto tempo dovrà stare fuori Miretti ma c'è il concreto rischio che il classe 2003 non possa tornare a disposizione per l'inizio del Mondiale per Club negli Stati Uniti. L'esordio dei bianconeri sarà contro l’Al Ain tra meno di due mesi.