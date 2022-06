Sull'edizione odierna di Tuttosport un'intervista esclusiva al Ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato, che parla anche dei giovani calciatori di proprietà della Juventus. "Per la mia Under 21 è un piacere che i bianconeri puntino sui ragazzi emergenti. Miretti, grande tecnica e visione di gioco. Rovella, piedi e spirito da guerriero".