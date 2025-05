Miretti può giocare il Mondiale per Club con la Juventus?

Getty Images

Il 14 giugno inizierà ufficialmente il Mondiale per Club a 32 squadre. Si tratta della prima edizione ufficiale di questo nuovo torneo indetto dalla FIFA che vedrà due squadre italiane ai nastri di partenza, ovvero la Juventus e l'Inter.In questi giorni ci si è interrogati su come funziona il Mondiale e cosa prevede il regolamento nei confronti di quei giocatori che hanno disputato la stagione 2024/25 in prestito in un altro club fino al 30 giugno. Per quanto riguarda la Juventus ci sono diversi casi di questo tipo e tra questi viene annoverato anche quello relativo a

Miretti può giocare il Mondiale per Club con la Juve?

Miretti ha speso la stagione 2024/25 in prestito al Genoa; l'esterno serbo è stato ceduto dalla Juve la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Riscatto che non sarà esercitato dal club turco.La risposta sarebbe affermativa, le regole infatti prevedono che un giocatore che torna dal prestito possa giocare al Mondiale. E' sorto però un altro ostacolo: Miretti si è infortunato alla spalla nel mese di aprile ed è stato costretto all'operazione. Con ogni probabilità, dunque, il classe 2003 salterà il Mondiale, ma anche se fosse stato a disposizione la sua presenza sarebbe stata a rischio: il centrocampista, infatti, sarebbe stato convocato dall'Italia per gli Europei Under 21. Morale della favola, in America, la Juve non potrà contare sul prodotto del suo vivaio.