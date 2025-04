Miretti pronto a tornare alla Juventus: come è andata la sua stagione

Getty Images

Miretti tornerà alla Juventus?

Miretti-Genoa, i numeri

Presenze: 26

Minuti: 1.720

Goal: 3

Assist: 3

Non diversamente da Daniele Rugani , che vede ormai i titoli di coda della sua esperienza all'Ajax, ancheè destinato a tornare alla Juventus a fine stagione. Il centrocampista classe 2003, però, lo farà con il bagaglio di un'annata molto importante per la sua crescita, in cui ha trovato quei minuti in campo di cui difficilmente avrebbe potuto disporre in bianconero, al di là della guida tecnica.Nel caso di Miretti, ora al, la differenza con Rugani sta nel fatto che è la Juventus ad avere tutte le intenzioni di riportarlo alla base per valutarne da vicino i progressi compiuti. Poi, certo, l'ultima parola spetterà al tecnico che siederà in panchina da agosto in avanti, come scrive Tuttosport. La sua permanenza a Torino, dunque, non è affatto scontata, ma al momento è anche certo che il Grifone non investirà per riscattarlo senza un suo passaggio preliminare dalle parti della Continassa, dove appunto sarà valutato con maggiore attenzione durante l'estate.